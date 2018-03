Oväntad matchvinnare klev fram för HV71

Det såg ut som att HV71 skulle åka på en tung förlust i jakten på en kvartsfinalplats. Då klev powerforwarden Max Wärn fram.

Vid ställningen 4–3 till Frölunda tryckte HV:s finländare sig in i zon och lade in 4–4 mellan Johan Gustafssons benskydd i slutet av den tredje perioden.

Och i förlängningen sköt han 5–4 och två viktiga poäng till den regerande mästaren.

– Jag har fått spela lite mer på slutet och har fått lite mer förtroende så man försöker alltid chippa in lite mer, säger Wärn till C More.

HV71 har nu spelat in 77 poäng på 49 matcher och är bara två poäng bakom Skellefteå på den sjätte och sista kvartsfinalplatsen. Men Jönköpingslaget har en match mer spelad.

När tre matcher återstår av grundserien har laget alltså rejält häng på topp-6.

– Vi måste ta en dag i sänder. Vi har haft några bra matcher nu men det har gått upp och ned. Vi ska försöka hålla i det som vi gör bra och förbättra det som vi gör lite sämre. Vi har en stigande trend hoppas jag, säger Wärn.

Storstjärnan klev fram

Wärn må ha klivit fram i matchens slutskede. Men dessförinnan var det David Ullström som låg bakom det mesta av HV71:s offensiv.

Forwarden serverade först Erik Brännström till 1–0. Därefter passade han fram Victor Ejdsell till 2–1. Som avslutning satte nummer 29 själv 3–2 i den andra perioden.

Tre poäng från den tilltänkte storstjärnan som nu står på åtta poäng på de senaste sex matcherna.

– Jag har jobbat på och fått gnugga. Jag missade hela förra året. Det är nog svårare än vad man tror (att komma tillbaka) och man blir inte yngre direkt. Benen känns bättre och nu finns det lite power igen. Det är kul, säger Ullström till C More.

