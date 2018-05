På väg mot totalvändning – efter Ejdsells poängsuccé

Men i torsdagens drabbning klev Victor Ejdsell in i handlingarna. Den förre HV-stjärnan noterades för två mål och en assist och var en starkt bidragande orsak till att Icehogs lyckades vinna matchen med 3–2 efter förläning.

Rockford Icehogs såg ut att bli krossade av Texas Stars i semifinalen av AHL-slutspelet Calder cup. Men det var innan Victor Ejdsell klev in i handlingar. Den förre HV-stjärnan har varit en förgrundsfigur när Rockford reducerat 0–3-underläget två gånger om de senaste dagarna.

-----

No more pages to load