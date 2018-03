Per Ledins slipspik till HV-fansen

Det vankas en viktig match i Kinnarps arena på tisdagskvällen. Åttondeplacerade HV71 tar emot sjundeplacerade Luleå. Båda lagen jagar en topp-6-placering och inför matchen skiljer det bara ett poäng mellan lagen. Tre poäng är alltså av yttersta vikt för att något av lagen ska kunna knipa en direktplats till kvartsfinal och slippa play-in (åttondelsfinal).

Hos gästerna kommer den förre HV-profilen och guldhjälten Per Ledin att byta om. Och inför matchen har den frispråkige forwarden eldat på uppsnacket.

På sitt Twitter-konto skriver Ledin: ”Tomorrow we will shut you down. # slipshulliganerna”, vilket översatt betyder något i stil med ”I morgon kommer vi att tysta er. #slipshuliganerna”.

Slipshuliganerna är en benämning på den tidigare ökända bänkraden bakom motståndarnas bås i Kinnarps arena. Där ska personer högt upp i samhällsskiktet tidigare haft sina platser och bland annat kastat in saker i motståndarnas bås och skrikit glåpord under matcherna.

Efter piken ligger inte HV71 på latsidan med sitt svar.

Vi vet att du älskar HV, Ledda. pic.twitter.com/dMVgn41TfD — HV71 (@HV71) March 6, 2018

