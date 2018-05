– Jag förstår inte varför de sitter tillsammans. En coach ska sitta själv så att han kan spy all galla han kan, och sedan kommer nästa.

Inför en match mellan HV71 och Färjestad under den gångna säsongen rasade Wikegård över att Jönköpingsklubbens Robin Figren och Karlstadlagets Dick Axelsson låg och småsnackade i mittcirkeln under uppvärmningen.

Profilens kritik: SHL för snällt – coacher ska ”spy all galla han kan”

-----

No more pages to load