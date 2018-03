Retstickans nya hot mot HV71

– Det med Figren var lite planerat, faktiskt. Jag visste att han skulle sitta där. Det var en bra chans att komma under skinnet och visa dem att det kommer att bli jobbigt. Det är mitt jobb och jag tycker att jag lyckades rätt bra. Jag fick också lite stryk, men det ger mig bara mer energi, säger Sylvegård.

Det var under uppvärmningen inför matchen mellan HV71 och Linköping i Kinnarps arena på måndagen som gästernas Emil Sylvegård höjde temperaturen rejält.

Emil Sylvegård försökte psyka HV71:s Robin Figren och Erik Brännström inför den första åttondelsfinalen. Nu lovar retstickan att han ska fortsätta med sina knep under resten av matchserien.

