Ryktades till HV71 – uppges klar för konkurrenten

Men kort senare kom nya uppgifter från just MrMadhawk om att Jönköpingsklubben inte längre var med i racet då Alvarez tidigare lagkamrat Markus Ljungh gjort klart med klubben. I stället skulle flera andra SHL-klubbar och tyska klubbar leda jakten på forwarden.

Det var tidigare under våren som Expressens bloggare MrMadhawk publicerade uppgifter att Malmö ville göra sig av med forwarden Robin Alvarez. En av klubbarna som då skulle ha hört sig för om 30-åringen var HV71. Uppgifter som även nådde News.

Robin Alvarez ryktades under våren till HV71. Men nu ska Malmö-forwarden i stället ha gjort klart med Skellefteå AIK, skriver Norran.

