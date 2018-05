Så fick HV71 loss OS-backen – ett år efter nobben

✓ I artikeln nedan ser du HV71:s trupp just nu.

– Vi för diskussioner men vi ligger inte i kontraktsförhandlingar med någon. Jag tycker vi är i framkant när det gäller truppbygget. Vi kommer inte rusa in i någonting, säger Hult.

I nuläget har Jönköpingsklubben tre målvakter, sju backar och 15 forwards under kontrakt. Ytterligare en back ska in innan truppen är spikad.

Den finska backen – som värvades in från KooKoo strax före övergångsstoppet i februari – var redan innan han skrev på för HV71 klar för Tappara i den finska ligan säsongen efter. Och HV71 fick nobben när de ville lösa Lehtonen från hans nya avtal.

Johan Hult satt på Stadparksvallens läktare iklädd en skjorta och med en grön-vit halsduk runt kragen. Runt tre veckor hade gått sedan HV71:s sportchef lämnat Kinnarps arena i nervositet under den sjunde finalmatchen mot Brynäs.

