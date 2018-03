Så går det för HV-lirarna som dragit utomlands

Har tagit tydliga kliv i sin utveckling i den kanadensiska juniorhockeyn. Med ett ”A” på bröstet har Moverare varit en kraft att räkna med i Mississauga. Har spelat få matcher på grund av en knäskada under JVM som senare krävde operation.

Skadad, ratade från OS och en tung säsong. Det såg ut att bli André Petersson facit under första året i Omsk. Men när slutspelet drog igång var svensken stekhet. Sju poäng på sex matcher är hans facit.

Nja, den riktiga poängsuccén har uteblivit för Sandberg under sitt första år i Nordamerika. Efter en fin start på säsongen har poängskörden stagnerat något. Har spelat 45 av lagets 57 matcher.

Började säsongen i NHL och Los Angeles Kings. Flyttades därefter ner till AHL. Där har backen snittat 0,5 poäng per match.

NHL-debuten närmar sig för guldhjälten. Efter en fin sejour i AHL verkar han nu få chansen i världens bästa hockeyliga under säsongsslutet.

Skickades ned till AHL efter 48 matcher i NHL med Toronto Maple Leafs. Har blivit en tongivande spelare för klubbens farmarlag. Väntas slå sig in på allvar i NHL kommande säsong.

Sade någon succé? I så fall var det en rejäl underdrift. William Karlsson har svarat för en megamaffig dundermagnifik jättesuccé i NHL. Inför årets säsong hade centern som bäst gjort sex mål och totalt 25 poäng i världens bästa hockeyliga. När han valdes av Vegas i expansionsdraften förändrades allt. Nu är han på väg mot den magiska 40-målsgränsen och Golden Knights utmanar om Stanley Cup-titeln redan under sitt första år. Wow!

Hjalmarsson har aldrig varit känd för att göra mycket poäng borta i NHL. I stället är det hans defensiva kunskaper som värdesätts. Något han visat i Arizona under säsongen.

Jesper Fast – New York Rangers: 65 (11/16)

-----

No more pages to load