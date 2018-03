Så ställer HV71 upp i rysarjakten – laget mot Dif

Men HV71 får klara sig utan backkuggen Christoffer Persson som är skadad. Jacob Cederholm kliver in som sjundeback medan Tom Hedberg bildar backpar med Stefan Elliott.

HV71 jagar en direktplats till kvartsfinal. I skrivande stund är laget två poäng bakom Skellefteå som ligger på den sjätte och sista direktplatsen. Två poäng bakom HV71 jagar Luleå som möter just Skellefteå på torsdagskvällen. En riktig fajt kring slutspelsstrecket med andra ord.

