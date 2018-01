Segerglädje – supportern som vet mest om HV71

Vilken HV-spelare har lirat för Anaheim och New York Islanders i NHL? Svar: Johan Davidsson

Det är inte bara vinsten i JKPG News-tipset som Thomas kan glädjas åt. Under midsommarhelgen 2016 hade han sju rätt på sitt andra stora intresse i livet, att spela V75. Då blev Thomas en rikskändis då ATG:s vinnarambassadör, Hans G Lindskog, kom hem till honom och hans mamma, Ulla, och gjorde ett reportage.

– Jag och min pappa, Per-Olof, hade biljett, men han gick bort 2010 och sedan dess har jag vari på några enstaka matcher per säsong. Exempelvis på Stefan Livs minnesstund och när Johan Davidssons tröja hissades upp i taket.

