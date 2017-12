Stjärnan missar avslutningen – läget i HV71 inför årets sista batalj

– De har fått en liten förvandling nu sedan Abbotts kom in och skakade Skellefteå på bortaplan i torsdags. De jobbar väldigt hårt och sätter hård press på sina motståndare och tar mycket avslut. Det gäller för oss att stå emot den första anstormningen och prestera lika bra som mot Växjö i torsdags, säger Lundh.

-----

No more pages to load