Stora HV-besvikelsen – efter nya rysarförlusten: ”Snopet”

– Jag tycker att vi gör en bra bortamatch. Vi sätter press på dem och klarar att hantera när de sätter press på oss. Vi är starka i mitten. Kedjan med Pierre Engvall, David Gustafsson och Victor Ejdsell skapar tonvis med chanser. Det känns lite snopet att bara åka härifrån med en poäng, säger HV71:s tränare Johan Lindbom till C More.

Fast det räckte in till mer än en poäng den här gången. För efter en mållös tredje period klev Markus Ljungh – som redan uppges vara klar för HV71 nästa säsong – fram i förlängningen och sköt extrapoängen till stockholmarna.

