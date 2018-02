Strandberg: Därför blev det här ett riktigt HV-drama

Detta under en match där jag satt och tänkte mycket på att idrott egentligen inte är så viktigt. Det finns andra saker som prioriteras högre. Varför skriver jag det här? Jo, Malmös Erik Forssell, gjorde comeback i den här matchen. Han har haft en timeout från hockeyn sedan i mitten av november då hans då nioåriga dotter fick ett besked om att hon hade cancer. Nu har familjen fått sådana positiva besked att Forssell är tillbaka på hockeyrinken och det värmde mig mest den här kvällen. Idrotten fyller en stor funktion i samhället, men den är inte viktigare än sådana saker.

Sedan tycker jag att HV började slarva igen och det blev för hafsigt under den andra delen av perioden, då Malmö också tilläts att ha en del långa anfall.

Det blev betydligt bättre fart på HV71 under mittenperiodens första hälft och det gav resultat direkt då Bill Sweatt hittade rätt i powerplay. Detta efter en genialisk framspelning av David Ullström. HV-glädjen var inte långvarig då Daniel Zaar kunde slå in en sargretur i mål några minuter senare fram till 2–2.

HV hade svårt att komma in ordentligt i Malmös zon i inledningsakten. Malmö stoppade HV effektivt i mittzon. Men på en kontring i slutet hann inte gästerna med. Junioren, David Gustafsson, vann pucken i egen zon och spelade Victor Ejdsell som kunde kontra. Ejdsell spelade sedan pucken till David Gustafsson igen som följde med i anfallet och ensam med Oscar Alsenfelt gjorde han inget misstag och det var 1–1.

I den första perioden hade jag förväntat mig en HV-anstormning från början. Men där fick jag tji, eller rättare sagt såg Malmö till att det inte blev så. Det var istället gästerna som tog tag i taktpinnen och det blev uppförsbacke tidigt för HV då Nichlas Hardt stänkte in 1–0 bakom Fredrik Pettersson-Wentzel i HV-kassen.

Varje tekning, varje skär, varje miss, uppspel och utvisning känns mer betydelsefull så här i slutet av SHL för lagen. För det är nu som de ska positionera sig till slutspelet och för HV:s del också till en eventuell åttondelsfinal. Som helhet var det, passande nog en lördag när det var lönehelg, ömson vin ömsom vatten för HV71:s del. Vissa perioder såg det riktigt bra ut, men vissa var för dåliga. HV71 krånglar till det för mycket ibland i egen zon. Nu måste ni vara mer upp än ner i fortsättningen, HV71, för att det ska bli en lång vår för er och fansen. Just nu är det lika mycket av varje och det håller inte i längden.

Nu har allvaret börjat. Serielunken är borta. Och när en linjeman åker in i sargen och åskådare blöder på läktaren blir det ett riktigt HV-drama inför en fullsatt Kinnarps Arena.

