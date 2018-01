Strandberg: Fest blev pest för HV71 – och skadehelvetet kan vara värre

Mattias Tedenby skulle glädja hemmapubliken då han reducerade till 1–2 efter att ha snurrat med Brynäs OS-back, Simon Bertilsson. Skottet gick in nere i David Rautios ena hörn.

HV71 var inte alls med i matchen och Brynäs dominerade kraftigt under främst den första halvan av perioden. HV71:s tränare, Johan Lindbom, tog en välbehövlig timeout efter tio minuter och sedan blev det bättre ordning på HV71.

Båda Brynäs mål gjordes av amerikanen Aaron Palushaj. Det första fick styra in alldeles för billigt och det andra kom efter ett powerplay där han dök upp vid bortre stolpen.

För HV kan matchen också ha betytt nya skadebekymmer. Backen, Topi Jaakola, klev av och spelade inte under hela tredje perioden. Det gjorde heller inte Robin Figren som ersattes av Max Wärn.

