Strandberg: Guldhjältens comeback ger mersmak

Förutom Linus Söderström var en annan HV-lirare på allra bästa humör den här kvällen och det var Mattias Tedenby som bjöd Luleå-försvaret på en lustiger dans innan han gjorde 3–1. Publiken i Kinnarps Arena fick jubla högt en gång till i mittenperioden. David Gustafsson styrde in Stefan Elliotts skott i en period som var helt olik den första då HV vann skotten med 18–3.

Under den första perioden fick Linus veta att han levde. Luleå dominerade den första perioden kraftigt och det vittnar 21–5 i skott om till norrbottningarna.

Jag har hållit honom som given etta även den här säsongen i HV-målet, men en bukskada gjorde att han inte lirat sedan Linköpings-matchen i mitten av november. Både jag och många HV-fans trodde nog att det var kört den här säsongen då han var i New York hos Islanders, klubben han är utlånad till HV ifrån den här säsongen, i ungefär två månader.

