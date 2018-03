Strandberg: Härlig hockeyfest väntar för HV71 i åttondelsfinalen

Oscar Sundh gav sedan gästerna ledningen i mittenakten, men efter slarv av Marc Zanetti i HV kvitterade Niklas Fogström till 2–2. En målvakt betyder så mycket och framförallt när det närmar sig ett slutspel. Linus Söderström fick vila i HV-kassen och Felix Sandström fick förtroendet. Sandström borde tagit den puck som Dick Axelsson sköt fram till 3–2. HV71 kom tillbaka och kvitterade till 3–3. Det var Bill Sweatt som nätade i powerplay. Mattias Tedenby såg sedan ut att bli hjälte för HV i förlängningen men hans puck in i målet blev bortdömt. Det blev straffar och där fick Färjestad sista ordet genom Dick Axelsson.

Matchen mot Färjestad var en rejäl uppryckning från HV71:s sida jämfört med 2–8-matchen förra onsdagen i Karlstad. Men det började illa för HV71. Per Åslund gjorde 1–0 redan efter två minuters spel. Victor Ejdsell replikerade sedan för HV med sitt 20:e mål för säsongen.

Varför det? Jo, för att det kommer bli en hejdundrande hockeyfest mellan två lag där rivaliteten är stor. Det skiljer 13 mil mellan städerna. Både spelare, ledare och fans tycker att just matcherna mot HV respektive Linköping är de viktigaste under hela säsongen. Nu ska något av dessa slå ut det andra från årets slutspel.

