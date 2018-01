Strandberg: Härligt – nu stiger hockeyfebern

HV kom till spel utan Mattias Tedenby och Christoffer Persson och det innebar att HV kom till spel med sex backar. Återigen gjorde Stefan Elliott en stark insats bland försvararna. David Ullström kom in mellan Kevin Stenlund och Martin Thörnberg och den trion var bästa kedjeenhet.

För det saknades inte målchanser i slutperioden heller. Malmö hade de giftigaste, men 1–1 höll sig under ordinarie tid. Det blev förlängning och den blev mållös trots att Malmö bland annat hade ett powerplay. Straffar väntade och där fick Malmö sista ordet. Johan Olofsson blev segerskytt.

I mittenperioden fick HV spela mycket powerplay i inledningen då hemmalaget drog på sig några utvisningar. HV fick bland annat spela fem mot tre i drygt en och en halv minut och HV hade två ramträffar och ett jätteläge för Kevin Stenlund under den tiden, utan resultat. Istället skulle det bli en Malmö-kontring. Andy Miele kom fri och Martin Thörnberg tvingades se till att Malmö fick en straff. Samme Miele slog den, men han sköt pucken över mål.

