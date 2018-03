Strandberg: NI ska skämmas, HV71

HV spottade upp sig lite i mittenakten, men Färjestad var ändå det bättre laget. Sebastian Wännström var tillbaka i HV-tröjan efter att ha missat 19 matcher och han matchades försiktigt, men han var inblandad i de två första målen i mittenperioden. När Per Åslund gjorde 3–1 hängde han inte riktigt med i svängarna. Stefan Elliott reducerade sedan till 2–3 för HV i powerplay och då var Wännström framme och störde Lars Haugen i FBK-målet. Hemmalaget replikerade dock snabbt då Oskar Steen gjorde 4–2 för värmlänningarna. Han sköt från snäv vinkel och den pucken borde PW tagit.

Färjestad har vräkt in mål mot HV den här säsongen på tre matcher och i och med 8–2-segern på onsdagskvällen var det tredje raka vinsten mot HV på lika många matcher.

-----

No more pages to load