Strandberg: Viktiga ingrediensen som saknas i årets HV71

HV71 har tagit ytterligare fyra guld sedan Keskinen var med och bidrog 1995 och förutom ett starkt målvaktsspel behövs alltid utpräglade målskyttar. Det bevisades återigen i den här matchen där HV71 sumpade mängder av målchanser och ännu en gång fick ge sig mot ett Brynäs som mycket väl kan bli en motståndare för HV71 i ett eventuellt play in.

Även om det blev en förlust för HV71 var det här en speciell dag för alla HV-fans. Legendaren, Esa Keskinen, var på plats och det var en härlig atmosfär under Esa Keskinen Night. Den lille finländaren trollband många HV-fans under mitten av 90-talet med SM-guldet 1995 som höjdpunkten. Keskinen fick sin välförtjänta hyllning innan matchen och sedan fick han bevittna en tillställning som luktade kommande större matcher. Det var så där lite lagom irriterat ute på isen och det är klart att fjolårets SM-finalserier mellan HV71 och Brynäs, som gick till sju matcher, inte glöms i första taget.

HV71 skapar farligheter under matcherna, men jag saknar en riktig snajper, en kille som kan sätta dit puckarna. I ett eventuellt kommande play in och slutspel måste någon anfallare kliva fram. Mattias Tedenby gjorde målet fram till 1–1, men både han och exempelvis Martin Thörnberg med flera måste producera mera efter OS-uppehållet annars blir det här en kort säsong för HV71.

Jag vet att många fans ropar efter en ny målvakt och någon back innan fönstret stängs nästa torsdag. Det håller jag med om, men något annat är en bristvara i HV71 den här säsongen och det är en anfallare som kan ösa in mål och poäng. HV får hela tiden jobba hårt för varje mål, gör inte de där enkla målen, har exempelvis ingen Aaron Palushaj i laget.

-----

No more pages to load