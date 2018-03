Thörnberg inför rysaravslutningen: ”Handlar om att vara desperata”

– Det handlar om att vara desperata. Vi måste vinna. Det gäller att försöka spela riktigt bra defensivt och sedan hugga stenhårt på målchanserna framåt och hoppas på det bästa, säger Thörnberg till C More.

Och kanske måste det lossna redan om ett par dagar igen. När en omgång återstår av grundserien har HV71 fortfarande chansen att nå en topp-6-placering. Då krävs det att laget slår Färjestad på bortais samtidigt som Malmö förlorar mot Mora under ordinarie matchtid. Dessutom måste Jönköpingslaget hämta in ett par plusmål.

– De gör mål i powerplay. Det känns som de är lite hetare i anfallszon. De vinner mer kamper än oss och är giftiga runt mål, säger HV71:s lagkapten Martin Thörnberg till C More efter matchen.

– Det handlar om att vara desperata, säger HV:s Martin Thörnberg till C More.

-----

No more pages to load