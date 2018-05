Udda greppet som ska ge HV71 en fördel

– Det var ett roligt inslag. Vi kan säkert bygga vidare på den och jobba in den i ett konditionsmoment. Men det är inte den stora delen som vi kör där. Den stora delen är fokus på lite mer högintensiv konditionsträning med lite bollspel, säger Gunnarsson.

HV-målvakterna har kört i badmintonhallen två gånger i veckan under den senaste tiden.

– Vi jobbar med målvaktsspecifik kondition. Vi springer och cyklar också. Men här får vi ändå in start-och-stopp-moment under konditionsträningen. Vi får upp pulsen genom att köra de här sidledsförflyttningarna, säger Gunnarsson till News.

Under en övning stod nyförvärvet Jonas Gunnarsson mellan fyra koner, på kommando från kollegan Felix Sandström skulle han sedan ta sig mellan de olika konerna så snabbt som möjligt. En annan övning innefattade att hoppa över häckar och springa genom repstegar.

Det var på onsdagsförmiddagen som HV71 via sina sociala medie-kanaler lade ut filmklipp som visade hur klubbens målvakter tränade i badmintonhallen.

