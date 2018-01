Uppgifter: Förre HV-keepern klar för SHL-konkurrent

Rubin har haft en stark säsong i Hockeyallsvenskan. Målvakten har en räddningsprocent på 92,5 och släpper i snitt in 2,37 mål per match.

– Det är inget jag vill kommentera, med all respekt. Mitt fokus ligger på Tingsryd och jag har hundra procent fokus här och på att spela klart säsongen här. Såna saker lägger jag inte något större fokus på nu, om det stämmer eller inte. Jag har hundra procent fokus på Tingsryd nu som sagt och vad som kommer längre fram får man ta då, säger Rubin till tidningen.

-----

No more pages to load