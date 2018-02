Uppgifter: HV71 nära värvning – från SHL-rivalen

HV71 har fortfarande Linus Söderström på skadelistan. Och bara en vecka innan transferfönstret stänger kommer uppgifter från jp.se (betalvägg) om att laget närmar sig Brynäs 21-årige målvakt Felix Sandström.

Sandström har den senaste tiden varit utlånad till Oskarshamn i Hockeyallsvenskan efter att ha fått skralt med speltid i SHL den här säsongen.

– Jag varken får eller kan kommentera det, det är Johan Hults avdelning, säger den assisterande sportchefen Johan Davidsson till jp.se.

Söderström åkte till USA under julhelgen för att operera en bukskada. Guldmålvakten har sedan dess befunnit sig på andra sidan Atlanten.

– Positiva resultat och kommer att träna på is borta i USA under nästa vecka och är tänkt att komma tillbaka veckan efter det till Jönköping och då träna med laget, sade sjukgymnasten Andreas Frostemark till HV71.se tidigare under veckan.