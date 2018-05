Uppgifter: SHL-konkurrent rycker i dumpade HV-forwarden

Rögles sportchef Chris Abbott känner väl till Andersson. De båda var lagkamrater under två år i HV71.

– Vi sonderar marknaden just nu, och ingenting är klart någonstans. Rögle är ett intressant alternativ för Erik, säger agenten Pär Larsson till MrMadhawk.

Rögle BK ska vara intresserat av forwarden, skriver Expressens MrMadhawk . Diskussioner ska ha pågått under veckan och parterna närmar sig en lösning.

