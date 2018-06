Uppmaningen om HV-talangen: ”Den mest underskattade”

Gustafsson skrev på ett seniorkontrakt med HV71 under säsongen och har ett avtal med klubben som löper över säsongen 2020.

Den unge centern slog sig in i HV71:s SHL-trupp i början av säsongen. Gustafsson var från början tänkt att enbart täcka upp för skador men 18-åringens spel imponerade så pass mycket att han blev en fast pjäs i laguppställningen under i princip hela säsongen.

Men när Wheelers kollega Corey Pronman gjorde sin stora ranking skrev The Athletic-experten att han inte valt Gustafsson i någon av de första tre rundorna.

Wheeler skriver att Gustafssons offensiva spel både när det gäller passningar och skott är egenskaper som han inte får tillräckligt mycket beröm för. Men 18-åringens defensiva spel under sina 45 SHL-matcher har också imponerat på The Athletic-experten.

”Leafs har inte varit rädda för att drafta svenska spelare under de senaste åren och det finns mycket att tycka om när det gäller Gustafsson. De kommer att vara bekväma med honom eftersom han spelade med Pierre Engvall (som i våras skrev rookiekontrakt med Toronto, reds. anm.) under delar av den gångna säsongen.”

Wheeler – som bevakar just Toronto Maple Leafs för The Athletic – rankar den unge centern som 19:e bästa spelare i årets draft, vilket skulle innebära att Maple Leafs gör ett riktigt kap då klubben har val nummer 25 i den första rundan.

Men när sajten The Athletics Scott Wheeler går igenom fem toppkandidater för att draftas av Toronto Maple Leafs i den första rundan är HV71:s David Gustafsson ett hett namn.

HV71:s David Gustafsson är en av NHL-draftens mest underskattade spelare, skriver The Athletics Scott Wheeler.

