C Mores kameror fångade det hela. Du ser videon nedan.

Slutspelet har börjat. Och redan nu är känslorna heta mellan HV71 och Linköping. Under uppvärmningen inför kvällens match i Kinnarps arena bromsade gästernas Emil Sylvegård så att isen sprutade upp i ansiktet på HV71:s Robin Figren.

