HV71:s besked efter nya skadan

Det var under den tredje perioden i matchen mellan HV71 och Djurgården som centern Kevin Stenlund klev av isen, vilket sajten hockeynews.se först rapporterade.

Centern har problem med en skada och har stått över vissa träningar. Och inför den viktiga grundserieavslutningen mot Färjestad på lördag lämnar nu HV71:s tränare Johan Lindbom ett besked.

– Det är samma lag som vi hade i går. Vi får se om det tillkommer något, säger Lindbom till HVTV om läget i laget.

HV71 har sedan tidigare Christoffer Persson och Topi Jaakola på skadelistan (förutom de långtidsskadade Dylan Reese, Kristofer Berglund och Alexander Ytterell). Det är alltså just nu oklart om någon av backarna återvänder till den sista matchen.

Jönköpingslaget har fortfarande chansen att nå topp-6. Då krävs det seger under ordinarie matchtid samtidigt som Malmö förlorar sin match mot Mora under ordinarie matchtid. HV71 måste även hämta in flera plusmål.

HV-ledningen kommer under matchen i Karlstad i morgon att ha koll på ställningen mellan Malmö och Mora.

– Det har vi. Vi hade koll på den (Malmös match mot Växjö) i går också. Ingenting är omöjligt, säger Lindbom.

Efter torsdagens 2–5-förlust säger Lindbom att laget måste förbättra effektiviteten. HV71 hade flera bra lägen mot Djurgården utan att göra mål.

Laget ligger nia i tabellen när det gäller måleffektivitet. Den regerande mästaren gör mål på 9,49 procent av sina skott. Färjestad toppar tabellen med sina 11,95 procent.

– Det är en viktig match för oss. Men det är viktigt att vi gör en bra prestation var vi än hamnar (i tabellen), säger Lindbom.

Älskar du sport? Ladda ned JKPG News sport-app.

Här laddar du ned appen till iPhone

Här laddar du ned appen till Android