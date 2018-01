Hyllningen efter nya skalpen: ”Vilken jättetalang”

”Den ännu inte 15 år fyllda Norrahammartjejen visade med all önskvärd tydlighet vilken jättetalang svensk damtennis har i vardande. Det sätt, på vilket hon manövrerade ut allt motstånd i Atea Opens damklass, imponerar stort. Matilda Malm, rutinerad, meriterad och betydligt äldre Fair Play-tjej, hade precis som övriga opponenter inget att sätta emot tonåringen från Södra Vätterbygden”, skriver Magnusson på sin blogg .

Och sättet hon gjorde det på imponerade. Milicevic förlorade nämligen inte ett enda set under hela tävlingen.

Det är roligt att heta Klara Milicevic just nu. Den snart 15-åriga tennistalangen vann i helgen ytterligare en tävling under vintern.

-----

No more pages to load