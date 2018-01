BESKEDET I DAG: J-Södra-stjärnan från start – i landslagsdebuten

Men redan nu har Andersson presenterat sin startelva inför söndagens möte via Svenska fotbollförbundets sajt. Och det står klart att Gojani, som gör a-landslagsdebut, finns med bland de elva svenskar som inleder matchen.

Sverige spelar sin första landskamp under januariturnén på söndagen. Då får Jönköpings Södras stjärnmittfältaren Robert Gojani chansen från start.

-----

No more pages to load