Drömmål sänkte J-Södra

Under en relativt chansfattig första halvlek var det J-Södras Fredrik Olsson som hade den bästa chansen när han snappade upp ett misstag från Djurgården. Avslutet från den forne målkungen gick rakt på hemmalagets målvakt Andreas Isaksson. Även Daryl Smylie hade en halvchans med ett skott utifrån som Dif-keepern kunde styra till hörna.

Den förväntade matchbilden var att Djurgården skulle ta tag i taktpinnen medan J-Södra skulle tvingas inrikta sig på försvarsspel. Så såg det också ut under inledningen av den första halvleken.

Kevin Walker stegade upp och sköt 1–0 till hemmalaget på en frispark via ribban med runt sex minuter kvar på klockan.

