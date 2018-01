J-Södra föll mot spanskt motstånd – Thelin tvingades bryta

Jönköpings Södra fick en tung start på sin enda träningsmatch under försäsongslägret i Spanien.

Redan i den andra minuten skickade CF Reus – hemmahörande i den spanska andradivisionen – in 1–0 bakom Carljohan Eriksson. Det svartrödrandiga laget tog tillvara på ett slarvigt uppspel från det gröntröjade laget från Jönköping och satte dit bollen.

Det var också de spanska motståndarna som fullständigt tog tag i taktpinnen efter det tidiga ledningsmålet. Reus rullade runt och gjorde det svårt för J-Södra att vinna boll och ställa om.

Men svenskarna växte in i matchen. Och efter omkring halva den första halvleken var det spelmässigt utjämnat. Och då kom också kvitteringen.

Provspelande Dardan Rexhepi vann en duell djupt ned på offensiv planhalva. Bollen letade sig fram till Peter Gwargis som serverade Tommy Thelin i straffområde. J-Södra-kaptenen – som senare tvingades bryta matchen på grund av en befarad bristning i baksida lår, enligt C More – skickade in 1–1 efter en halvtimmes spel.

Just Gwargis var en av J-Södra bästa spelare den här dagen. Den lurige yttern låg bakom flera chanser för sitt lag.

Repliken efter 1–1-målet kom blixtsnabbt. För bara kort senare small det till bakom Eriksson ytterligare en gång. Ett Reus-inlägg hittade fram till en omarkerad Dejan Lekic som med en vänstervolley sköt 2–1.

Matchen slutade 3–1 efter att Juan Camara, som även gjorde inledningsmålet, tog tillvara på ett friläge med Frank Pettersson som bytte med Eriksson i J-Södra-målet efter den första halvleken.

J-Södra gjorde en hel del byten under matchens gång. Laget saknade dessutom flera tongivande spelare som Daryl Smylie och Axel Lindahl. Gröntröjorna – som gjorde blott sin andra match den här försäsongen – har fortfarande gott om tid att slipa formen inför starten av Superettan senare i vår.

Och chanser att kvittera innan Reus stängde matchen fanns. Närmast var Benjamin Tannus som sköt i burgaveln i slutet av matchen.

Jönköping stannar kvar i spanska Salou i ytterligare ett par dagar innan laget vänder hem till Sverige. Här hemma väntar närmast en träningsmatch mot IFK Norrköping 13 februari.