J-Södra värvar allsvensk mittback

Under vintern har J-Södra förutom Moberg även värvat Anton Liljenbäck på mittbackspositionen.

J-Södra fick i cupmatchen mot Djurgården mittbacken Erik Moberg skadad. Moberg väntas bli borta i omkring två månader, rapporterade jp.se tidigare under veckan. Klubben har sedan tidigare mittbacken Joakim Karlsson på skadelistan.

– Marcus är en stabil mittback med rutin från både Superettan och Allsvenskan. Vi får in en bra försvarsspelare som är positionssäker och har ett väldigt bra huvudspel. Marcus uppfyller även kraven vi har på ett professionellt beteende, både på och utanför planen, säger J-Södras assisterande tränare Christer Persson till klubbens sajt.

-----

No more pages to load