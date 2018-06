J-Södras dilemma: ”Vi jobbar med det”

– Jag tycker att AFC är det bättre laget i dag över 90 minuter. Men vi har höjt upp vår lägstanivå. Grunderna vi jobbar med varje vecka gör att vi får en poäng mot ett väldigt bra lag som har släppt in minst mål i serien och är svårspelade, säger Persson.

J-Södras chanser blev färre under den andra halvleken. Då var det i stället AFC som skapade de allra hetaste lägena.

Jönköpings Södra har haft det tungt med målproduktionen under säsongsupptakten av superettan.

