J-Södras nya drag – förstärker med allsvensk rutin

– Jag har fått ett mycket bra intryck av föreningen i all kontakt som vi haft inför idag. Det jag har sett av laget och hur man spelat tidigare har också tilltalat mig. Det tillsammans med närheten till familjen har skapat en bra helhet och jag ser fram emot att träffa alla och komma igång med träning, säger Moberg till J-Södras sajt.

På måndagen presenterades nästa pusselbit i Jörgen Wålemarks lagbygge. Mittbacken Erik Moberg, 31, hämtas in från danska Viborg, skriver klubben på sin hemsida .

Det rustas rejält i Fotbollsverige just nu inför den kommande säsongen. Och Jönköpings Södra har redan gjort flera värvningar inför Superettan-säsongen.

