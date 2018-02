o Problemet för Gröntröjorna låg till största delen i det offensiva spelet. Precis som under stora delar av förra säsongen fanns inte den sista lilla spetsen där. Fredrik Olsson sprang förgäves. Jakob Orlov är inte i matchform men visade en del fina tendenser. Tommy Thelin satt på läktaren på grund av sjukdom. Arni Vilhjlamsson är fortfarande skadad.

o J-Södra visade stundtals att laget kan trilla riktigt bra boll. Laget var spelförande under långa stunder.

En inomhushall ger förstås bättre förutsättningar under vinterträningen och Elmiahallen funkar väl rätt så bra under träningsmatcher. Men söndagens drabbning var trots allt en match i Svenska cupen, det som ska vara Sveriges näst finaste turnering att vinna. Slutsegraren får chansen till Europaspel. Då borde det gå att kräva en viss kvalitet på underlaget.

Den stora anledningen är underläget i Elmiahallen. Konstgräsplanen bjuder inte direkt in till något skönspel. Det verkar knappt gå att slå en passning längs marken utan att bollen hoppar och studsar. Spelarna missbedömer studsar, kommer fel in i situationer som därmed kan sluta illa och har svårt med mottagningarna. Kvaliteten på fotbollen blir därför därefter.

-----

No more pages to load