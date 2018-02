J-Södra värvar från norska storklubben: ”Ska ta oss upp”

Orlov börjar träna med klubben redan under onsdagen.

J-Södra tog kontakt med 31-åringen redan under sommaren 2017 när Orlov och hans familj signalerade att en flytt tillbaka till Sverige var aktuell.

– Jag har kört egna fyspass ute i skogen. Är från en liten by där det finns utegym och allt möjligt. Sedan har jag kört fyspass med min gamla moderklubb (IFK Värsås), säger Orlov.

Forwarden har inte spelat match sedan i november. Men nyförvärvet säger att han hållit i gång under vintern.

Orlov representerade Gefle i Allsvenskan under säsongerna 2010–2014. Därefter gick karriären vidare i norska storklubben Brann där 31-åringen under 2015 var utlånad till Hammarby.

Nu har laget även gjort klart med en forward. Den tidigare Gefle-spelaren Jakob Orlov, 31, har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben, meddelade J-Södra under en presskonferens på onsdagen.

