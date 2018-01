Stjärnan lämnar J-Södra: ”Var mitt förstaval”

Det är på sin sajt som Jönköpings Södra lämnar beskedet att Robert Gojani flyttar från Jönköping till Borås.

– Jag är otroligt stolt över att få ha representerat Jönköpings Södra sedan 12 års ålder. Under de 13 åren i föreningen har den blivit som en andra familj och jag är tacksam för den utveckling jag haft i akademin och via spel i Superettan och Allsvenskan. Jag vill tacka lagkamrater, ledare och alla inom och runt föreningen som stöttat mig under alla år. Jag vill även rikta ett stort tack till föreningens supportrar för deras viktiga stöd i med och motgång, säger Gojani i ett uttalande.

I Elfsborg får mittfältaren, som gjorde landslagsdebut under januariturnén, sin tidigare tränare Jimmy Thelin som manager.

Kontraktet med Elfsborg sträcker sig över tre år.

– Tre år kändes bra eftersom Elfsborg verkligen var mitt förstaval och att jag gillar att arbeta långsiktigt, både som spelare och för lagets identitet. I och med ett lite längre kontrakt så kan jag känna en trygghet i det som jag vill göra med Elfsborg, och det är att vinna så mycket som möjligt, säger Gojani till Elfsborgs hemsida.

Jimmy Thelin till klubbens sajt:

– Vi i IF Elfsborg är mycket glada över att Robert vill komma hit till oss. Det är en spelare med mycket goda egenskaper som nu ska in hos oss och som alla andra spelare bidra till vår kollektiva identitet, sprida värderingar i laget och bygga relationer.