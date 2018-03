Lämnade J-Södra – nu ska Kozica sänka gamla klubben

– Jag är ganska rörlig och kommer både in centralt och på vänster- och högerkanten. Jag tycker att samarbetet med Jonis (Augustinsson) har funkat bra så det är bara att trumma på. Det kommer att bli ännu bättre ju mer jag lär känna mina medspelare och jag har haft kul under de senaste matcherna, säger Kozica.

För J-Södra är matchen på Tele2 arena betydelselös. Laget har bara plockat ett poäng på de två inledande matcherna i turneringen (1–2 mot IF Frej och 1–1 mot Degerfors) och gröntröjorna är utan chans att avancera till kvartsfinal.

– Jag har inte jättebra koll på Jönköping nu. Det är många som har lämnat och många nya som kommit in. Dessutom har de bytt spelsystem och mycket är förändrat jämfört med när jag var där. Så jag kan nog inte ge så många insidertips till Özcan (Melkemichel, tränare Djurgården), säger Kozica till dif.se .

