LISTA: Så är läget i J-Södra

Truppen just nu: Anton Cajtoft Frank Pettersson Carljohan Eriksson Pontus Wik Joakim Karlsson Max Watson Anton Liljenbäck Alexander Jallow Tom Siwe Adam Fägerhag Benjamin Tannus Lukas Eek Robert Gojani Fredric Fendrich Jesper Svensson Anton Andreasson Axel Lindahl Amir Al-Ammari Peter Gwargis Daryl Smylie Tommy Thelin Árni Vilhjálmsson Fredrik Olsson Markus Tegebäck Ahmad Gero (ska ha sin bas i J-Södra II)

Klara in: Axel Lindahl (Oskarshamns AIK) Jörgen Wålemark (tränare) Frank Pettersson (Dalkurd) Benjamin Tannus (flyttas upp) Lukas Eek (flyttas upp) Amir Al-Ammari (Husqvarna FF) Carljohan Eriksson (IFK Helsingfors) Anton Liljenbäck (Varbergs Bois) Peter Gwargis (Husqvarna FF) Ahmad Gero Mikael Axelsson (målvaktstränare) Pontus Wik (flyttas upp)

Jönköpings Södra spelar i Superettan 2018 efter kvalförlusten mot Trelleborg. I listan här under ser du hur truppen just nu ser ut inför säsongsstarten i vår.

-----

