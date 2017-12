Mittfältaren lämnar J-Södra

Flera spelare har lämnat Jönköpings Södra efter degraderingen till Superettan. Och nu står det klart att laget blir ännu en spelare fattigare.

Nu står det nämligen klart att den norske mittfältaren Stian Aasmundsen väljer att lämna klubben. Han kommer i stället flytta hem till Norge, skriver J-Södra på sin sajt.

”Vi har ansträngt oss för att behålla Stian men har respekt och förståelse för hans beslut om att fortsätta på högsta nivån i Norge. Stian har varit en väldigt uppskattad spelare som alltid satt laget främst. En stabil spelare både på och utanför planen och föreningen vill tacka Stian för hans insatser under åren hos oss”, skriver J-Södra.

Aasmundsen kom till J-Södra inför säsongen 2016. Han gjorde 39 allsvenska matcher för klubben.

Mittfältaren lämnar en egen kommentar på norska till J-Södras sajt.

”I blant må man ta noen jobbige beslut. Jeg har tagit et nå, da jeg velger at lämna Jønkøping Sødra for å fortsette karrieren hemme i Norge. Jeg vil takke spelare, lederstab, frivillige, supportere og alle rundt omkring i stan for två veldig fine år i Jønkøping. Even om ting kunne endt bettre, så vil jeg vil huske disse två årene med glede. Helt fra Jordbron og opp til Odensberg er det en familiekjensla som er viktig å beholde. Det er en god stamme i laget, og klarer man å fortsatt få fram lokale spillere blir dette veldig bra. Jeg ønsker lykke til videre og hoppas foreningen fortsetter at utvecklas mot målet om å bli en stabil Allsvensk klubb. Snakkes.”

