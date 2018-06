Mittfältarens måldebut fixade tung J-Södra-skalp

Det hade annars varit hemmalagets match under den första halvleken. Örgryte gjorde 1–0 redan efter sju minuters spel när Daniel Paulson nätade bakom Frank Pettersson.

Mittfältaren smög sig in i straffområdet och satte dit bollen i den 76:e minuten. Målet betydde 2–1 till gästerna och fullbordade en vändning som talangen Alexander Jallow inledde bara ett par minuter tidigare. J-Södras ytterback satte 1–1 efter 68 minuter.

Men när Jönköpings Södra tog sig an Örgryte på bortaplan på tisdagskvällen var väntan över.

