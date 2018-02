Profilen om livet som pappa: ”Jävligt kul”

– Jag tycker ändå att vi försöker spela som vi ska spela. Men vi skulle haft lite mer fart på bollen när vi har bollen för de backade hem. När de fick bollen pumpade de den långt och kämpade. Det är ett svårt lag att möta men jag tycker ändå att vi gjorde det hyfsat bra. Speciellt i andra halvlek när vi kom in i boxen och träffade stolpen två eller tre gånger. Det var surt med resultatet bara.

Fast trots att han inte är i matchform var J-Södra-stjärnan nära att rädda poäng åt sitt lag. I den andra halvleken, vid ställningen 1–2, bröt han sig in i straffområdet och fick på ett avslut som träffade stolpen.

-----

No more pages to load