Siffrorna visar: Här är J-Södra sämst i serien

Ersättare: Axelsson (mv), Watson, Lindahl, Gwargis (in 60′), Eek, Tannus (in 88′), Gero.

Kommentar: Jäklar vad många felpassningar det var under framför allt den första halvleken i det här mötet. Frank Pettersson höll på att ställa till det rejält för sig vid ett tillfälle och hans mittback Anton Liljenbäck vid ett annat. Men de var förstås inte ensamma om att slå galna passningar. Det går nog att kräva en högre kvalitet av fotbollsspelare i landets näst högsta division.

Kommentar: Den centrala mittfältaren har mer och mer börjat växa in i sitt nya lag. Har en bra passningsfot när han får tid och vågar använda den. Kan komma att bli en riktigt vass spelfördelare för J-Södra under resten av säsongen. Jobbar bra i defensiven.

J-Södra tvingades inför matchen anmäla målvaktstränaren Mikael Axelsson som avbytare. Anledningen var att Carljohan Eriksson drabbats av ett kraftigt näsblod under dagen och fördes till sjukhus för att bränna bort blodkärlen.

Den chansfattiga matchbilden fortsatte under den andra halvleken. AFC skapade visserligen ett par halvchanser mot Pettersson. Men skotten kom allt som oftast en bit utanför straffområdet och vållade inga stora problem för J-Södras målvakt.

Matchen mot AFC blev en drabbning med få målchanser. Hemmalagets Árni Vilhjálmsson – som gjort samtliga tre J-Södra-mål på Stadsparksvallen den här säsongen – var närmast när han bröstade in en boll i den första halvleken. Men islänningen vinkades av för offside.

