Södravärvningens stormatch – mot allsvenska stjärnorna

Superettan-laget flyttade upp positionerna något under den andra akten. Gästerna kom emellertid för det mesta till avslut från långt håll och var egentligen aldrig nära att spräcka Petterssons nolla.

Pressen fortsatte under den andra halvleken och den finske Södra-målvakten gjorde flera bra räddningar och stoppade bland annat försök från nära håll från Arnór Sigurdsson och Jakobsen.

Norrköping kopplade greppet tidigt i matchen. Det allsvenska laget med stjärnor som Simon Thern ägde stora delar av spelet under den första halvleken. Hemmalaget radade upp chanser men Carljohan Eriksson i Jönköpings-målet stod pall för det mesta.

