Stefan Karlsson lämnar J-Södra – efter hemliga klausulen

Under sitt år i J-Södra blev det ett mål och en målgivande passning på 26 matcher. Karlsson hann även med att dra på sig sju varningar under säsongen.

Och nu står det klart att 29-åringen inte väljer att stanna i Jönköping. På tisdagen presenterades Karlsson av seriekonkurrenten Östers IF.

