Stjärnans mystiska gest: ”De vet vad jag gör”

– Jag tränar mycket extra. Jag vet att jag har gjort allt jag kan göra innan matchen och då vet man under matchen att det inte finns något annat man kan göra. Man måste tro på sig själv.

– Några polare på Island har sett den. De vet vad jag gör. Anton Cajtoft vet vad jag gör. Det är lite ”release the beast” över den också, säger Vilhjálmsson om målgesten.

Den mystiska gesten har synts till en hel del de senaste matcherna. I hemmamatchen mot Frej byttes Vilhjlálmsson in och avgjorde i slutskedet. En och en halv vecka senare nätade islänningen på nytt två gånger om när Degerfors gästade Stadsparksvallen.

