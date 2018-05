Stjärnans revansch efter tunga tiden

Mål

0–1 (17′) Sargon Abraham

Kommentar: Målkungen Abraham vänder bort Amir Al-Ammari och drar till med en drömträff strax utanför straffområdet. Skottet går upp i krysset bredvid Carljohan Eriksson i hemmamålet. Abrahams sjunde strut den här säsongen. Snyggt.

1–1 (35′) Árni Vilhjálmsson

Kommentar: Daryl Smylie når högst på en hörna och nickar ned bollen rakt på Vilhjálmssons fot som styr kulan upp i nättaket.

1–2 (39′) Sargon Abraham

Kommentar: Skjuter ett skott utifrån som tar på Tom Siwe och ställer Eriksson. Dråpligt för hemmalaget.

2–2 (51′) Árni Vilhjálmsson

Kommentar: Inhopparen Jesper Svensson hittar en lucka i djupled. Där kommer Vilhjálmsson och rullar in kvällens andra mål.

Snackisen – bolltrubbel

Kommentar: Det var problem med bollarna på Stadsparksvallen den här kvällen. Tom Siwe sparkade tidigt undan en boll med för dåligt tryck. Under pausen jobbades det intensivt i katakomberna för att få rätt tryck och vikt på bollarna.

Bäst i J-Södra – Árni Vilhjálmsson

Kommentar: Två mål och delad skytteligaledning. Det är väl egentligen en tillräckligt bra motivering. Ständigt ett hot mot Degerfors-försvaret. Verkar ha kommit igång efter en tung fjolårssäsong. Lite gnällig för sitt eget bästa.

Publiktrycket

Green Machine kämpade på som vanligt. Och precis som vanligt i Superettan var det utan motstånd från bortafans. Publiksiffran: 2332.

Så spelade J-Södra

Eriksson – Jallow, Liljenbäck, Watson, Siwe (ut 64′) – Al-Ammari, Crona – Vilhjálmsson (ut 69′), Smylie, Gwargis (ut 45′) – Orlov

Ersättare: Pettersson, Johansson (in 64′), Svensson (in 45′), Lindahl (in 69′), Eek, Tannus, Gero

Jury: Adam Jönsson, Stadsparksvallen.