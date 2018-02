Strandberg: Blekt, J-Södra – finns många frågetecken

Spelet och matcherna kommer att ha en helt annan karaktär i superettan, där det är mer kämpa och kriga och mindre spel än i landets högsta serie. Och det är nog mer än jag som undrar vart ni är på väg, J-Södra?

Det var säkert en del supportrar som trodde att det skulle gå lätt för gröntröjorna mot Degerfors. Okej, gröntröjorna föll med 1–2 senast mot Frej, men Degerfors åkte ju på en smäll med 0–6 mot Djurgården. Men så lätt är det inte och varje match är en ny match.

Degerfors visade det i den första halvleken som laget var väl så bra i som hemmalaget. Som helhet var det en svag halvlek, lågt tempo och många felpass, men det var värmlänningarna som skapade mest och flest chanser.

Sargon Abraham hade det allra hetaste läget då han sköt över från nära håll efter en kontring. Händelsen föranleddes av en miss i markeringsspelet av J-Södras, Alexander Jallow. Planens bäste aktör under de inledande 45 minuterna var Degerfors vänstermittfältare, Kevin Wright, som ställde till rejäl oreda för J-Söderas försvar och det var nära att hans snabbhet och ruscher hade resulterat i något mål för gästerna.

J-Södra skapade egentligen ingen farlighet av rang under den inledande halvan av matchen. Det som jag frapperades av var att uppspelsfasen var så pass svag som den var hos J-Södra. Det fanns få passningsalternativ för de lirare som skulle spela upp bollen. Det är en sak som måste förbättras framöver. Under Jimmy Thelins ledning var just passningsspelet och kontrollen över bollen J-Södras styrka i alla lägen. För att det ska stämma måste det dels finnas inövade mönster, men också en bättre rörlighet än vad J-Södras visade då.

Efter paus inledde J-Södra piggare och Jakob Orlov hade ett jätteläge då han lyfte bollen över målet när det var tomt framför honom. Inget mål där, men Degerfors gjorde 1–0 när knapp hälften av halvleken hade spelats. På en omställning kunde till slut Oliver Nilsson avsluta genom att sätta dit bollen bakom Carljohan Eriksson i J-Södras mål. J-Södra fick till slut en kvittering då Tommy Thelin kvitterade på matchens sista spark till 1–1.

Jag vet att det är fem veckor till seriestart och det går inte att förutsäga under försäsongen hur det kommer att gå i serien. Det man kan se är hur tendenserna är och just nu finns det lite för mycket frågetecken kring J-Södra och dess lag.

Är till exempel 3–5–2 ett spelsystem att föredra? Jörgen Wåhlemark, J-Södras tränare, ska köra med det säger han. Jag har alltid förespråkat en fyrbackslinje och gör det fortfarande, tycker att det blir för mycket luckor bakåt med tre spelare bakåt och då gäller det att ha rätt typ av spelare. Jag tycker inte, i de två matcher jag sett, att J-Södra har den kvaliteten på spelare att de har det.

En annan fråga är om J-Södra kan fylla luckan efter Robert Gojani på mitten. Ammir Al-Ammari från HFF var duktig på det centrala mittfältet i den här tillställningen, men någon Gojani finns inte där.

Mot Degerfors var det helhetsmässigt för mycket tjongfotbotboll. Passningarna satt för sällan där de skulle.

Dessutom kommer J-Södra att få föra fler matcher i superettan. I allsvenskan kunde J-Södra backa hem och kontra mycket, göra snabba omställningar. Har J-Södra kvalitet för det? Framtiden får utvisa det, men att tro att det ska bli ”någon enkel promenad i parken” tycker jag de här två första tävlingsmatcherna i svenska cupen har visat.

Nästa helg väntar allsvenska Djurgården borta i en betydelselös sista match för J-Södra i cupen. Då kommer det bli en helt annan typ av match och då kommer de frågetecken som jag ställt att sättas mer på sin spets.

