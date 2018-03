Taktiska bytet knäckte J-Södra

Kalmars mål kom åtta minuter in i halvleken då Romario frispelade Måns Söderqvist som sköt ett otagbart skott i mål från straffområdeslinjen.

Efter paus valde Kalmar att lira sitt gamla vanliga 4–4–2 och då blev det skillnad. Hemmalaget pressade J-Södra, som spelar med sitt nya spelsystem 3–5–2, högt upp i banan och gröntröjorna hade väldigt svårt under främst den första hälften av den andra halvleken.

Fredrik Olsson och Jakob Orlov hade varsin hyfsad målchans för J-Södra under den första hälften av den första halvleken, men utan resultat.

Kalmar FF vann lördagens träningsmatch på Gasten IP i Kalmar med 1–0.Detta efter en tillställning som J-Södra hängde med bra i under den första halvleken.

