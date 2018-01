KLART: Förre J-Södra-stjärnan till svensk storklubb

Calisir spelade samtliga 30 allsvenska matcher för J-Södra under säsongen 2017. Han blev utvisad i den första kvalmatchen mot Trelleborg och missade därmed den avgörande matchen på Stadsparksvallen.

Nu har Calisir gjort klart med en ny klubb. Sajten FotbollDirekt.se rapporterade under tisdagen att mittbacken var nära att skriva på för IFK Göteborg. Den 27-årige Calisir ska även ha uppvaktats av en icke namngiven dansk storklubb, enligt sajtens källor.

André Calisir var en av Jönköpings Södras viktigaste kuggar under klubbens två säsonger i Allsvenskan. Men när laget degraderades till Superettan efter kvalförlusten mot Trelleborg valde mittbacken att inte förlänga sitt kontrakt.

